Controlli a Frattaminore: identificate 160 persone, due agli arresti domiciliari

Glii agenti del commissariato di Frattamaggiore e i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Frattaminore e in particolare in via Roma, via Giovanni XXIII, via Viggiano, piazza Francesco Crispi, via Filippo Turati, piazza Atella e via del Rosario.

APPROFONDIMENTI IL CASO Casalnuovo, sigilli a un quintale di alimenti scaduti in vendita in... LA DROGA Controlli a Brusciano, sorpreso con numerose dosi di droga: arrestato... L'ILLEGALITÀ Controlli a Pozzuoli, sequestrata una piscina abusiva sul litorale di...

Nel corso dell’attività sono state identificate 160 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllate 57 autovetture e due persone sottoposte agli arresti domiciliari.