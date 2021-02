Controlli anti-Covid a Chiaia, interrotta festa abusiva in casa: multati cinque giovani

Agenti della polizia di Stato hanno interrotto ieri una festa di compleanno in una casa a Napoli. I poliziotti del commissariato San Ferdinando sono intervenuti in via Giuseppe Ferrigni, nel quartiere Chiaia, per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un'abitazione.

Giunti sul posto, gli agenti sono entrati in un appartamento di uno stabile in cui hanno sorpreso alcune persone, non appartenenti allo stesso nucleo familiare, intente a festeggiare un compleanno. Cinque persone tra i 28 e i 35 anni sono state multate per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

