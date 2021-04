Controlli anti-Covid a Giugliano, interrotta festa abusiva: sette multe

Controlli anti-covid per i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania. Ieri sera i militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in viale dei Gemelli: avevano segnalato una festa privata.

I carabinieri hanno trovato all’interno del locale sette persone. Tutte sanzionate. Stessa sorte anche per il titolare del locale che però vedrà la sua attività chiusa per 30 giorni. L’uomo infatti non aveva rispettato la chiusura provvisoria di cinque giorni imposti lo scorso 15 aprile a seguito di un altro controllo.