Controlli anti-Covid a Napoli, denunciato parcheggiatore abusivo senza mascherina

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato in via Carriera Grande una persona che stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi tra i veicoli in sosta per eludere il controllo.

L’uomo, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato bloccato e denunciato e, contestualmente, gli è stato notificato un ordine di allontanamento; inoltre, è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti-Covid poiché non indossava la mascherina.

