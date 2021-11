Sparatoria ad Arzano, blitz dei carabinieri in assetto da guerra: un arresto, rimossi cancelli abusivi

Già dalle prime ore dell’alba i carabinieri della compagnia di Casoria, insieme a quelli del Reggimento Campania stanno presidiando la città di Arzano con controlli e perquisizioni. Anche in questo momento decine di militari stanno setacciando i rioni ritenuti più sensibili e tra questi quello della 167.

In arresto, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli il 31enne Giosuè Belgiorno, già sottoposto ai domiciliari e ritenuto vicino al clan Amato Pagano. Sconterà 20 anni di reclusione per un omicidio accertato nel Febbraio del 2011.

Ispezioni in corso nelle aree condominiali dove sono stati rimossi cancelli e ostacoli abusivi.