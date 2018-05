Controlli a tappeto: perquisite le case di 13 pregiudicati

Giovedì 17 Maggio 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 18:26

GIUGLIANO - Controlli diffusi su tutto il territorio da parte dei carabinieri guidati dal capitano Antonio De Lise. I militari dell'arma hanno messo in campo una serie di perquisizioni a tappeto nei confronti di 13 pregiudicati sottoposti agli arresti domiciliari. Nel corso della vasta operazione volta a ripristinare la legalità sul territorio i carabinieri hanno arrestato Paolo Cangiano, pregiudicato di Giugliano, classe '84, in esecuzione all’ordine di carcerazione in regime di detenzi­one domiciliare eme­sso dall'autorità giudiziaria di L’Aquila. L'uomo deve scontare 1 anno e 5 mesi di reclusione. Il 34enne è ritenuto colpe­vole del reato di contraffazione, intr­oduzione nello Stato e commercio di prod­otti con segni fal­si, accertato a Martin­sicuro (Teramo) nel 2010. Ora è agli arresti domiciliari. I carabinieri hanno effettuato anche controlli e posti di blocco lungo gli assi viari più frequentati. Sono stati controllati 38 veicoli e 53 persone; effettuate 7 perquisizioni vei­colari; ritirate 3 patenti e 2 carte di circolazion­e; elevate 13 contravvenzioni (6 per mancata copert­ura assicurativa, 4 per guida senza patente, 3 per mancanza del casco protettivo) e sequestrati 7 veicoli.