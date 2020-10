Vendeva cornetti nel cuore della notte, dopo le 2. Per questo un laboratorio di pasticceria è stato multato a Monterusciello, frazione del comune di Pozzuoli, in quanto era aperto ben oltre l'orario fissato dall'ordinanza regionale anti-Covid. Sono stati i carabinieri di Monterusciello ad intervenire. Il laboratorio di via Pirandello, oltre a preparare i dolci per il giorno successivo, li stava anche vendendo.

