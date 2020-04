Coronavirus, soccorso del 118 nella notte a Capri. Una donna di 49 anni residente sull’isola, sola, positiva al virus al tampone e da giorni con i sintomi tipici dell’infezione è stata trasportata nella notte a Napoli e ricoverata nel Covid center del Loreto Mare in uno dei 30 posti letto di degenza ordinaria.

Il trasporto è avvenuto con un’autoambulanza dotata delle nuove barelle ad alto biocontenimento. In un primo momento si era deciso di utilizzare un traghetto di linea in virtù della convenzione che da alcuni mesi consente la presenza nella stive di mezzi del soccorso regionale. Poi a fronte delle proteste dei sindaci dell’isola e delle resistenze avanzate dalla compagnia di trasporto si è deciso di utilizzare un traghetto aperto che due volte a settimana trasporta solo merci da e per l’isola del golfo. La partenza è avvenuta stanotte alle 3 per Capri e il rientro a Napoli sempre nella notte. La paziente è stata ospitata in una degenza Covid del Loreto Mare, in una delle camere di infettivologia e pneumologia di degenza ordinaria presenti al Loreto.

