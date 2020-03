Coronavirus a Napoli, il bus non ferma più se ci sono troppi passeggeri

L'Azienda napoletana mobilità, a tutela dei passeggeri e del personale, si legge in una nota, «ha deciso di limitare il numero di passeggeri sugli autobus in circolazione a Napoli. Da oggi gli autisti dei mezzi sono autorizzati a non effettuare più le fermate di salita nel caso in cui a bordo ci sia un numero di persone superiore al 20% della capienza dell'autobus esposta sul pannello a bordo di ogni bus. Il numero massimo di passeggeri è stato stabilito per consentire agli utenti di mantenere un opportuno distanziamento interpersonale a bordo. Saranno effettuate regolarmente le fermate prenotate per la discesa. La nuova disposizione è stata resa nota con una circolare interna e sarà resa pubblica anche mediante apposito avviso esposto sulle porte dei bus».

