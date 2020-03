Coronavirus a Napoli, bus Anm sempre affollati: «Distanza non garantita, servono controlli»

Corse annullate della metropolitana soprattutto la linea 2, bus dimezzati. Ma se sul primo versante sono poche le persone che in questi giorni la stanno utilizzando anche negli orari di punta, su mezzi dell'Anm ci sono ancora troppi passeggeri soprattutto su alcune linee.

I passeggeri indossano la mascherina, ma non tutti, ma quando il pullman porta 40 persone certo non si può stare alla giusta distanza. E la mascherina protegge fino ad un certo punto. Succede sul 151 la linea che collega piazza Garibaldi con piazzale Tecchio o la 669 che da Garibaldi arriva a Casalnuovo. «Una situazione considerata a rischio - il coordinatore regionale Marco Sansone - i controlli promessi non ci sono, molte persone si spostano e non viene mantenuto il metro di distanza, una situazione che avevamo già ipotizzato la scorsa settimana quando è stato annunciato il taglio del 50% del servizio».



Non tutti gli autisti Anm hanno le mascherine. Ma dalla regione hanno assicurato che arriveranno nei prossimi giorni e che saranno consegnate a tutti le aziende di trasporto pubblico locale. Ma sul fronte dei controlli a bordo siamo a zero. Il direttore dei esercizio di superficie dell'Anmè preoccupato. «Ho chiesto - spiega - l'intervento della municipale non tanto per la verifica dei titoli di viaggio quanto piuttosto per controllare l'effettiva esigenza negli spostamenti e il rispetto delle prescrizioni indicate nella normativa. Troppe persone, a mio avviso, stanno utilizzando i mezzi pubblici anche per eludere i controlli, così non si può andare avanti. Se ci sono delle regole vanno rispettate, altrimenti si valuteranno misure ulteriori per limitare il numero di passeggeri a bordo». Alle fermate, infatti, non vengono effettuati controlli di nessun genere. Al momento, tuttavia, non ci saranno ulteriori riduzioni di corse nè modifiche alla programmazione del servizio e agli orari entrati in vigore lunedì.