Coronavirus a Napoli, è una strage: altri due morti tra Portici e Castellammare di Stabia, sono 37 in Campania

Tre morti con Coronavirus in provincia di Napoli: erano ricoverati in vari ospedali. Lutto a Portici, San Giorgio e Castellammare di Stabia che in queste ore hanno perso tre cittadini deceduti con Covid-19. Un uomo di 80 anni di Castellammare è spirato questa notte al Covid Center di Boscotrecase dove era stato trasferito dal San Leonardo. Positivo l’esito del tampone somministrato all’anziano, arrivato in mattinata.

Anche a San Giorgio a Cremano è deceduto un 86enne ricoverato sempre all’ospedale di Bosco. A dare notizia il sindaco Giorgio Zinno che ha espresso il cordoglio della comunità. «Oggi è un giorno di lutto per la nostra città. Oggi subiamo la perdita - il sindaco Zinno - del primo sangiorgese ammalato di Covid-19, che si è spento poche ore fa in ospedale, dove era ricoverato da quattro giorni. Oggi una famiglia, a cui vanno le nostre condoglianze, non potrà neanche dare l’ultimo saluto ad un padre, un marito, un nonno, perché la legge vieta le cerimonie funebri».



Un infarto, sopraggiunto a seguito di una crisi respiratoria, ha invece ucciso una 69enne porticese risultata positiva al Covid-19. La donna era stata ricoverata nei giorni scorsi, non soffriva di altre patologie. Il decesso è avvenuto all’ospedale Loreto Mare di Napoli, poco prima delle 13. Restano stazionarie le condizioni dell’altra anziana ricoverata per Covid-19, un’anziana di 85 anni.Intanto, da Bosco arrivano allarmi sulla mancanza di strumenti e farmaci, come dell'antivirale Remdesevir, ordinato già da diversi giorni per il tentativo di salvare vite umane. Ma non arriva, ci si chiede se in Campania sia già utilizzato, e dove, o se ci sia altro antiretrovirale in uso.