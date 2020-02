Coronavirus, vertice in Regione Campania con direttori Asl e Protezione civile

È in corso nella sede della Regione Campania a Napoli un tavolo sul coronavirus. All'incontro con il presidente Vincenzo De Luca e il vicepresidente Fulvio Bonavitacola ci sono i direttori generali delle Asl della Campania e il capo della Protezione civile regionale Italo Giulivo. Nel corso della riunione si stanno monitorando le azioni di prevenzione messe in campo dalla Regione Campania sin dal 5 febbraio e si sta facendo il punto della situazione per prepararsi a eventuali contagi in regione.

