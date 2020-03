Coronavirus a Napoli, il cardinale Sepe: stop a messe, matrimoni, battesimi e funerali

L'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, presidente della Conferenza episcopale campana, «nello spirito del comunicato diffuso dalla Cei che pende atto con sofferenza ma responsabilmente delle disposizioni restrittive anche rispetto alle attività religioso riportate nell'odierno decreto del Consiglio dei ministri per prevenire il contagio da Coronavirus sottolinea che sono sospese tutte le cerimonie religiose compresa la celebrazione delle sante messe, dei matrimoni, dei battesimi, dei funerali e di ogni altra liturgia a carattere assembleare». Restano aperte le chiese, «come detto nel decreto per consentire a chi lo voglia - aggiunge ancora l'arcivescovo - di raccogliersi in preghiera a titolo personale, con obbligo comunque di rispettare le disposizioni già dettate dal decreto presidenziale circa l'osservanza delle norme igieniche e la distanza tra le persone». L'arcivescovo di Napoli si riserva di diffondere nella mattinata di domani «ulteriori e più specifiche indicazioni circa alcune cerimonie religiose». © RIPRODUZIONE RISERVATA