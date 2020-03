Virus, rinviato il Consiglio comunale di Napoli: all'ordine del giorno c'era il virus

Revocata per un «sano principio di prevenzione» la seduta del Consiglio comunale di Napoli in programma per domani: all'ordine del giorno c'erano due soli punti, l'emergenza coronavirus e la tentata rapina in cui un carabiniere ha ucciso un 15enne. La richiesta del sindaco Luigi de Magistris è stata accolta dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Fucito. «La recentissima emanazione delle nuove regole da parte del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione del contagio da coronavirus - sottolinea il sindaco - mi impone di chiedere il rinvio del Consiglio comunale già convocato per domani, 6 marzo. Le norme richiamate sono molto precise, anche altre istituzioni comunali si stanno correttamente adeguando con grande senso di responsabilità verso i singoli componenti e la comunità intera». © RIPRODUZIONE RISERVATA