Coronavirus a Napoli, un altro contagiato al Cardarelli: pronto soccorso chiuso per la sanificazione

Pronto soccorso chiuso all'ospedale Cardarelli di Napoli dove questa notte è stata sospesa l'assistenza. L'interruzione temporanea delle attività del pronto soccorso è stata disposta dalla direzione ospedaliera per consentire le attività di sanificazione e igienizzazione degli ambienti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

La procedura è stata attivata in seguito all'assistenza di una paziente rivelatasi positiva al tampone per Coronavirus o. Sembra che la donna, presa in carico dal pronto soccorso del Cardarelli, si fosse presentata al presidio insieme ad altre due persone dopo aver ricevuto già una prima assistenza al Cotugno.Dunque il gruppetto di familiari, si sarebbe recato in due pronto soccorso diversi nell'arco della stessa notte, forse per far eseguire i tamponi anche ai parenti che non avevano le condizioni per eseguirli.