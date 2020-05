Coronavirus a Napoli, dimesso il primo malato dal Covid center dell'ospedale del mare

Padre Luigi, cappellano dell'ospedale del mare, lo chiama per nome dall'altoparlante del Covid center di Ponticelli. È il momento del pranzo: «Sabato, vuoi sapere una notizia? Tieniti forte» dice padre Luigi che poi aggiunge: «La vuoi brutta o bella?» La voglio bella, risponde il paziente nel suo letto d'ospedale. «Oggi te ne esci, sei diventato negativo al Covid 19». Lui scoppia in lacrime di gioria e di liberazione. Il primo pensiero alla famiglia che chiede sia subito avvertita.

Sabato Cerciello è di Somma Vesuviana, ha 59 anni, era stato trasferito al Covid center di Napoli est dal Cardarelli dove era stato precedentemente ricoverato per insufficienza respiratoria secondaria a polmonite interstiziale da Covid-19. Il suo calvario inizia il 29 marzo: ci sono sono voluti oltre 40 giorni di terapia quasi tutti di sub intensiva per vedere andar via l'infezione. Giorni lunghi e interminabili per Sabato, sempre lontano dalla famiglia e assistito dai suoi angeli in tuta bianca e mascherina. All'arrivo in ospedale, al Cardarelli, agli inizi di aprile, era stato tracheotomizzato per consentirgli di respirare e poi sempre con la maschera a ossigeno. All'ospedale del mare arriva un mese dopo dopo, il 4 maggio. Al Covid center di Napoli est segue le cure finali sempre vigile, cosciente e collaborante. Quindi sulla via della guarigione esegue un primo tampone il 12 maggio che risulta negativo quindi altri controlli per sciogliere gli ultimi dubbi e finalmente, alle 17,30, il risultato dell'ultimo tampone e la notizia delle dimissioni. Libero dal Coronavirus virus dopo un lungo tunnel e l'aria di casa e il sole di primavera ad aspettarlo fuori.



Ultimo aggiornamento: 20:14

La famiglia avvertita accorre a Ponticelli, ai parenti vengono date tutte le istruzioni per la lunga convalescenza che dovrà seguire e per le necessità clinico terapeutiche. Sabato ha seguito tutte le più innovative terapie contro Covid-19 e a Napoli est ha iniziato lo svezzamento graduale dalla ventilazione assistita passando da quella artificiale in posizione prona tramite cannula tracheostomica alle semplici cannule nasali. Un lungo applauso di medici e operatori ha accolto all'uscita il paziente 1 dimesso a Napoli est dove sono attualmente ricoverati quattro pazienti: tre in subintensiva e uno in ematologia. Il managercondivide su una chat aziendale i momenti emozionanti delle dimissioni. «Siamo una grande squadra al servizio dei pazienti. È giusto condividere questi momenti di gioia».