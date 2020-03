Coronavirus a Napoli: mancano i termoscanner, in ritardo il traghetto con i rifornimenti per Capri

Partenza con oltre un’ora e mezzo di ritardo per il primo traghetto della giornata da Napoli per Capri a causa della mancanza all’imbarco dei termoscanner per i controlli dovuti all’emergenza coronavirus. E’ successo questa mattina a Calata di Massa dove la corsa delle 5.35 che doveva imbarcare pendolari autorizzati e automezzi destinati a rifornire l’isola di beni alimentari e di prima necessità, è stata bloccata dal comandante della nave della Caremar per l’assenza dei dispositivi sanitari e si è potuta effettuare solo dopo che questi sono stati reperiti, in un ufficio al molo Beverello.



La notizia è arrivata immediatamente sull’isola da dove il sindaco di Capri Marino Lembo e il sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa hanno fatto partire una lettera congiunta di protesta indirizzata a Prefettura di Napoli, Regione Campania, Protezione Civile ed ASL Napoli 1 Centro.



Nella nota, Lembo e Scoppa sottolineano la fragilità del sistema dei trasporti che in questo momento, scrivono, “non si può permettere alcuna disfunzione e che invece questa mattina sta mettendo in crisi la cittadinanza dell'isola, costretta a fare lunghe file per gli approvvigionamento di beni alimentari a causa dei ritardi che si sono verificati da Napoli e da Sorrento per un incomprensibile motivo di cui chiediamo conto”.

Il traghetto Caremar della mattina imbarca infatti autocarri, tir, camion e automezzi frigo che trasportano beni di prima necessità come latte, carne e verdure. La corsa delle 5.35 in particolare collega Napoli con l'isola Azzurra e da lì riparte per Sorrento per imbarcare altri pendolari autorizzati e altri automezzi che trasportano merci destinate ai due comuni isolani.



La situazione a Calata di Massa si è sbloccata dopo un'ora quando sono stati reperiti i termo scanner ed è stato possibile avviare i controlli delle temperature corporee. Il ritardo comporterà lo stravolgimento del piano orario per le successive corse da Capri per Sorrento e da Sorrento per Capri ed anche nell'approvvigionamento di merci e beni alimentari nei pochi negozi adibiti alla vendita ed aperti. © RIPRODUZIONE RISERVATA