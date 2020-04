Coronavirus a Napoli, stop ai treni Eav il 25 aprile e il primo maggio

Come per Pasqua e Pasquetta, al fine di evitare assembramenti, vietati a causa dell'emergenza covid-19, le linee EAV su ferro resteranno chiuse il 25 aprile e il primo Maggio». Lo rende noto il presidente di Eav Umberto De Gregorio. Il servizio su gomma invece funzionerà regolarmente sino alle 13.

Una decisione, spiega, presa anche in considerazione delle ordinanze che prorogano fino al 3 maggio il divieto di spostamenti se non per motivi di grave necessità. La chiesta giunge, precisa De Gregorio, da molti sindaci del territorio (Quarto, Pozzuoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Sindaci della costiera sorrentina, ecc.). Per le due festività chi svolge un lavoro legato all'emergenza sanitaria e non ha alternative di trasporto privato, verrà attivato un servizio sostitutivo dedicato alle 7 alle ore 18 di ma bisognerà inviare, entro le 18 di giovedì 23 aprile, una richiesta documentata a r.vallefuoco eavsrl.it documentando motivi dello spostamento orari, stazione di partenza e di arrivo.

Ultimo aggiornamento: 10:01

