La task force della Protezione civile della Regione Campania che monitora i possibili casi di Coronavirus, comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, 80 tamponi.

Ne sono risultati positivi 6, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.



Ultimo aggiornamento: 21:49

Sei i 6 tamponi dovessero risultare positivi anche alle ulteriori analisi. La Protezione civile nazionale nel bollettino di oggi dei casi in Italia ha confermato per la Campania finora 17 casi accertati.