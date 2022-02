​Covid in Campania, oggi 10.178 positivi e 42 morti: l'indice di contagio risale al 13,05%, aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.178 positivi su 77.974 tamponi esaminati, 109 in meno di ieri con 2.020 test processati in meno. Di questi, 7.599 su 53.854 sono positivi al tampone antigenico mentre 2.579 su 24.120 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 13,05%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 12,86%.

Se sale a 9.239 il numero di vittime con i 42 decessi contabilizzati ieri, cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.354 ricoverati con sintomi, nove in più di ieri, e 84 malati in terapia intensiva, sei in men odi ieri.