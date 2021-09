Covid in Campania, oggi 394 positivi e un morto: l'indice di contagio sale all'1,94%

Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 394 positivi su 20.275 tamponi esaminati, 93 in più di ieri con 820 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo l'1,94% dei test, quasi mezzo punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era all'1,55%.

Se sale a 7.842 il numero di vittime con il decesso registrato nei giorni precedenti ma comunicato solo oggi, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 332 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 22 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.