​Covid in Campania, 3.866 casi e otto morti: l'indice di contagio risale al 13,95%

Diminuiscono i nuovi positivi ma risale la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.866 positivi su 27.707 tamponi esaminati, 244 in meno di ieri con 2.142 test processati in meno. Di questi, 2.984 su 18.949 sono positivi al tampone antigenico mentre 882 su 10.900 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 13,95%, quasi due punti percentuali in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 13,07%.

Se sale a 9.711 il numero di vittime con gli otto decessi contabilizzati ieri, scende ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 648 ricoverati con sintomi, gli stessi di ieri, e 34 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.