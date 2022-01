Covid in Campania, oggi 13.107 positivi e 25 morti: l'indice di contagio risale al 15,65%, 54 nuovi ricoveri in 24 ore

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 13.107 positivi su 83.720 tamponi esaminati, 1.292 in più di ieri con 21.788 test processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 15,65% dei test, più di quattro punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era all'11,20%.

Se sale a 8.599 il numero di vittime con i 25 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.085 ricoverati con sintomi, 54 in più di ieri, e 77 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.