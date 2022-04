Covid in Campania, 2.862 casi e 10 morti: l'indice di contagio cala al 15,56%, stabili i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.862 positivi su 16.715 tamponi esaminati, 3.317 in meno di ieri con 20.111 tamponi processati in meno. Di questi, 2.601 su 12.813 sono positivi al tampone antigenico mentre 261 su 3.902 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 15,56%, un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 16,78%.

Se sale a 10.113 il numero di vittime con i 10 decessi contabilizzato ieri, resta immutato il numero dei ricoveri ospedalieri: 710 ricoverati con sintomi, gli stessi di ieri, e 35 malati in terapia intensiva, come ieri.