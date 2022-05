Covid in Campania, 5.291 casi e otto morti: l'indice di contagio risale al 17,28%, giù i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.291 positivi su 30.617 tamponi esaminati, 3.860 in meno di ieri con 20.781 tamponi processati in meno. Di questi, 4.939 su 24.999 sono positivi al tampone antigenico mentre 352 su 5.618sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,28%, quasi tre punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 14,55%.

Se resta stabile a 10.417 il numero di vittime con gli otto decessi contabilizzati ieri, sale il numero dei ricoveri ospedalieri: 562 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 35 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.