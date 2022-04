Covid in Campania, 10.785 casi e cinque morti: l'indice di contagio al 21,19%, aumentano i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.785 positivi su 50.908 tamponi esaminati, 6.329 in più di ieri con 31.112 tamponi processati in più. Di questi, 10.013 su 42.773 sono positivi al tampone antigenico mentre 772 su 8.135 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 21,19%, più di un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 22,51%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Mascherine, stop in bar e ristoranti: sul posto di lavoro... L'EPIDEMIA Vaccino, Pfizer e Biontech chiedono il via libera al «booster... IL CASO Omicron, test rapido negativo anche se ho i sintomi della malattia:...

Se sale a 10.266 il numero di vittime con i cinque decessi contabilizzati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 751 ricoverati con sintomi, nove in più di ieri, e 40 malati in terapia intensiva, gli stesso di ieri.