Covid in Campania, 7.277 casi e 12 morti: l'indice di contagio stabile al 17,48%, in calo i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 7.277 positivi su 41.631 tamponi esaminati, 2.822 in meno di ieri con 13.821 tamponi processati in meno. Di questi, 6.381 su 30.747 sono positivi al tampone antigenico mentre 896 su 10.884 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,48%, poco meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 18,21%.

Se sale a 10.073 il numero di vittime con i 12 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 725 ricoverati con sintomi, quattro in meno di ieri, e 31 malati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri.