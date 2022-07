Covid in Campania, 11.428 casi e tre morti: l'indice di contagio arriva al 35,05%, aumentano anche i ricoveri

Restano sopra quota diecimila i nuovi positivi e cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 11.428 positivi su 32.601 tamponi esaminati, 826 in più di ieri con 1.975 tamponi processati in più. Di questi, 10.800 su 27.893 sono positivi al tampone antigenico mentre 628 su 4.708 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 35,05%, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 34,62%.

Se sale a 10.673 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 492 ricoverati con sintomi, 11 in più di ieri, e 25 malati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri.