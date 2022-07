Covid in Campania, 10.699 casi e due morti: l'indice di contagio sale al 34,62%, 28 nuovi ricoveri in 24 ore

Tornano sopra quota diecimila i nuovi positivi e cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.602 positivi su 30.626 tamponi esaminati, 656 in più di ieri con 434 tamponi processati in più. Di questi, 10.073 su 25.963 sono positivi al tampone antigenico mentre 626 su 4.663 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 34,62%, poco meno di due punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 32,94%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Omicron 5, Iss: crescono ancora Rt e ricoveri in terapia intensiva,... L'EPIDEMIA Omicron, chi sono i nuovi positivi: in ospedale, fragili e no vax con... LA GUIDA Smart working, le nuove regole: ecco chi potrà richiederlo nel...

Se sale a 10.670 il numero di vittime con i due decessi contabilizzati ieri cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 481 ricoverati con sintomi, 28 in più di ieri, e 29 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.