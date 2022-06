Covid in Campania, 5.810 casi e otto morti: l'indice di contagio sale al 29,49%, positivo quasi un tampone su tre

Aumentano i nuovi positivi e sale ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.810 positivi su 19.701 tamponi esaminati, 403 in più di ieri con 148 tamponi processati in meno. Di questi, 5.409 su 16.270 sono positivi al tampone antigenico mentre 401 su 3.431 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 29,49%, più di un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 27,24%.

Se sale a 10.606 il numero di vittime con gli otto decessi contabilizzati ieri scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 338 ricoverati con sintomi, quattro in meno di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.