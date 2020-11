Si spostano in un altro Comune ​per la festa di compleanno: cinque denunciati nel Napoletano

Cinque persone di origini bulgare, residenti nel Napoletano, sono state multate per violazione delle normative anti Covid-19 e per essersi spostate in un altro comune rispetto a quello di residenza senza giustificato motivo. I Carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di Saviano sono intervenuti a San Gennaro Vesuviano, in via Pollieri, dove hanno sorpreso i 5 bulgari, tutti residenti in altri comuni della provincia di Napoli (uno di loro a Forio, sull'isola d'Ischia), che avevano organizzato una festa di compleanno in un appartamento. Sono stati tutti sanzionati per violazione delle norme anti Covid.

