Coronavirus a Castellammare: operaio Fincantieri positivo: stabilimento chiuso, ma è panico

Operaio Fincantieri positivo al coronavirus. Un 46enne che lavora nello stabilimento stabiese è il paziente numero 17. Sintomi febbrili, problemi respiratori e la risposta arrivata dal tampone eseguito giorni fa, hanno fatto scattare l'isolamento domiciliare per lui e la famiglia, in tutto 5 persone.In totale 13 sono i positivi, 3 i decessi, una guarigione. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 137 cittadini, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell'esito del tampone. Sei invece i cittadini denunciati ieri mattina perché in strada senza valido motivo.Notizie in chiaroscuro dalla vicina Gragnano. Si allarga il numero dei contagiati ma c'è il primo paziente guarito. Si tratta del 19enne che si era contagiato durante un corso per diventare assistente di volo, per una compagnia di Bergamo. Dall'Italia in Germania per diventare steward, poi la sospensione del corso e la decisioni di tornare a casa dove era arrivata la notizia di essere positivo. «Il mostro è scivolato via senza lasciare traccia nel fisico - racconta mamma Deborah - ma è lì a ricordargli che non siamo infallibili. La paura provata ci ha reso ancora più vicini al resto del mondo, da cui mi aspetto di leggere, già da subito, migliaia di referti come questo». Parole di gioia anche quelle scritte da Joseph: «Ho sconfitto il virus. In questi giorni ho effettuato altri due tamponi, entrambi negativi. Spero di aver sedato un po' la paura di questo male sconosciuto, che non va assolutamente sottovalutato, ma che non necessariamente costringe al ricovero o provoca gravi conseguenze». Non può esultare invece la famiglia della neurologa che vive nello stesso palazzo del 19enne. Per la dottoressa di Gragnano, che lavora negli uffici Asl di Castellammare e Torre Annunziata, è arrivata la conferma che oltre al figlio l'infezione è passata anche al marito. Positiva anche la figlia dell'infermiera che lavorava ed è tuttora ricoverata a Sorrento per infezione da Covid-10. In totale a Gragnano i casi confermati sono otto.