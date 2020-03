LEGGI ANCHE

«Abbiamo apprezzato il rigore del Governo e del presidente della Giunta Regionale campana,ma riteniamo che oltre ad usare condivisibili toni aspri sia necessario programmare interventi per i quali si rischia di aver già superato il tempo massimo. Il Covid-19 si combatte sì limitando i contagi con provvedimenti restrittivi ma anche attrezzandosi per più punti di terapia intensiva. Chiediamo quindi al Presidente della Regione di spiegare quali iniziative pratiche intenda assumere e proponiamo di attrezzare in tal senso gli ospedali di Scafati, Agropoli e di prendere in considerazione, sull'esempio della Lombardia, la creazione, se possibile, di un grande centro di terapia intensiva in qualche padiglione della Mostra d'Oltremare a Napoli». Lo affermano i deputati salernitaniin merito all'emergenza Coronavirus in Campania.