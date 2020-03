Coronavirus, l'Istituto superiore di sanità «verso la sperimentazione del farmaco per l'artrite usato a Napoli»

«In queste ore Aifa ha riunito il comitato tecnico scientifico, si stanno analizzando le evidenze disponibili rispetto ai principi attivi e credo stia deliberando la possibilità di avviare una sperimentazione per meglio comprendere». Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa alla protezione civile sul farmaco per l'artrite reumatoide utilizzato in forma sperimentale a Napoli contro il coronavirus.

«Da sabato abbiamo trattato 6 pazienti tutti intubati. Di questi, 3 hanno avuto un miglioramento importante. Il primo paziente ha evidenziato segni di miglioramenti alla TAC di controllo effettuata ieri sera». Così si era espresso oggi Paolo Ascierto, direttore dell'unità di immunologia clinica del Pascale, facendo il punto della situazione sull'uso all'ospedale Cotugno di Napoli del Tolicizumab, l'anticorpo monoclonale utilizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide sulla polmonite indotta dal coronavirus.



