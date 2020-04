Coronavirus e festa sul ballatoio a Pozzuoli: identificato e denunciato un uomo

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli hanno denunciato un uomo dopo aver visionato le immagini del video sul festino nelle scale di un edificio in via De Chirico nella zona «600 alloggi» a Monterusciello.; gli agenti si sono recati nell'abitazione dell'uomo e lo hanno denunciato per evasione e sanzionato per aver violato le misure ​antiCovid.