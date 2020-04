Covid-19, Armando bloccato in Austria da mesi: «Non riesco a rientrare a Napoli»

Armando Torcasio, 24 anni, residente a Marano, è un altro italiano che non riesce a rientrare in patria. Il giovane è bloccato da diversi mesi nella cittadina austriaca di Klagenfurt, dove si era recato per motivi di lavoro. È ospitato al momento da uno zio materno. I familiari di Armando hanno interessato diversi esponenti politici italiani e anche la Farnesina. Al momento, però, l'impasse persiste.

«Per raggiungere l'Italia in aereo - racconta il 24 enne - dovrei recarmi a Vienna (unico volo disponibile, ndr) e spendere tra le 800 e i mille euro per l'acquisto del biglietto, senza contare le spese per le due ore di tragitto in auto da Klagenfurt a Vienna. Una volta atterrato a Roma, tuttavia, potrei però essere bloccato per altri 15 giorni di quarantena. L'alternativa sarebbe quella di raggiungere Tarvisio in auto e recarmi poi con un autobus a Udine o Venezia e da lì prendere un treno, passare tra le zone rosse, cambiare ancora treno e in qualche modo tentare di arrivare a Napoli dopo 40 ore di viaggio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ragazzo, che si era recato in Austria per svolgere l'attività di barman, necessita di costante fisioterapia: prima di recarsi a Klagenfurt fu vittima di un grave incidente stradale. Terapie che hanno un costo elevatissimo nel paese austriaco. «Se non avessi mio zio che mi ospita - racconta Armando - oggi sarei in mezzo a una strada, abbandonato da tutti».