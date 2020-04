Coronavirus in Campania, altri cinque morti in 24 ore ma il numero di guariti sale a 1.023

Altri cinque morti in 24 ore. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime da coronavirus in Campania. Stando al bollettino quotidiano dell'unità di crisi regionale, sono 341 i decessi dovuti al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza: 4.299, invece, i tamponi positivi alle 23.59 di ieri su un totale di 64.521 test effettuali. Di questi 4.299, 1.023 sono già guariti: 964 totalmente guariti e 59 clinicamente guariti lì dove vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel dettaglio, 2.353 contagiati arrivano dalla provincia di Napoli, 645 da Salerno, 436 da Avellino, 414 da Caserta e 177 da Benevento.