Covid in Campania, 1.760 positivi e 11 morti: mai così tanti contagiati, 50 ricoverati in ospedali

Nuovo record di contagi da Coronavirus in Campania. Dopo la frenata di ieri, il Covid fa registrare 1.760 nuovi positivi su 13.878 tamponi effettuati, 448 in più di ieri ma con 1.183 tamponi in più effettuati. Di questi 1.760 nuovi contagiati, però, 1.661 sono asintomatici e solo 99 presentano sintomi. Per comprendere la gravità di questa seconda ondata: nel primi 21 giorni di ottobre sono stati registrati 17.743 tamponi positivi, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.



​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 30.484 su 802.965 tamponi effettuati mentre sale a 545 il numero di vittime con gli 11 decessi registrati ieri anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che si tratta di «deceduti tra il 17 e il 20 ottobre». Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 996 ricoverati con sintomi, 50 in più di ieri, e 85 malati in terapia intensiva, sei in meno di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 8.732 a 8.838 con 106 negativizzati in 24 ore.

