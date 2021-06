Covid in Campania, oggi 77 positivi e otto morti: l'indice di contagio cala all'1,17%, mai così basso

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 77 positivi su 6.582 tamponi molecolari esaminati, 35 in meno di ieri con 583 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,17% dei test, poco meno di ieri quando l'indice di contagio era all'1,43%. Di tutti questi nuovi contagiati, 50 sono asintomatici e 27 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 7.412 il numero di vittime con gli otto decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta deceduti in precedenza». Ancora in calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 240 ricoverati con sintomi, 12 in meno di ieri, e 20 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.