Covid in Campania, oggi 95 positivi e cinque morti: l'indice di contagio stabile all'1,6% ma aumentano i sintomatici

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, ancora ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 95 positivi su 5.916 tamponi molecolari esaminati, 32 in meno di ieri con 1.527 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,60% dei test, 0,1 punti percentuali in meno di ieri quando l'indice di contagio era all'1,70%. Di tutti questi nuovi contagiati, 49 sono asintomatici e 46 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 7.437 il numero di vittime con i cinque decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta deceduti in precedenza». Ancora in calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 220 ricoverati con sintomi, 16 in meno di ieri, e 23 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.