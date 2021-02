Covid in Campania, oggi 1.544 positivi e 36 morti: l'indice di contagio torna sopra 8% ma calano i ricoveri

Dopo due giorni di flessione, torna a crescere la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.544 positivi su 18.514 tamponi effettuati, cinque in più di ieri con 915 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo l'8,34% dei test, poco più di ieri quando l'indice di contagio era al 7,92%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.360 sono asintomatici e solo 83 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 227.181 su 2.489.654 tamponi processati mentre sale a 3.856 il numero di vittime con i 36 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.468 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 100 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 159.700 a 160.976 con 1.276 negativizzati in 24 ore.

