Ischia: parente positivo al Covid, in isolamento ​il sindaco di Lacco Ameno

Il sindaco neo eletto di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, si trova in isolamento fiduciario in attesa del tampone per accertare una sua eventuale positività al coronavirus. Lo annuncia dal proprio profilo Facebook lo stesso primo cittadino specificando che un suo parente è risultato positivo nelle ultime ore e che in attesa dei risultati degli esami tutti gli appuntamenti istituzionali e gli incontri con i cittadini sono temporaneamente sospesi.

Ultimo aggiornamento: 21:37

