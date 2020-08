Covid, libanese positivo a Ischia: era tornato da un viaggio a Malta

Ultimo aggiornamento: 17:48

Unè stato trovato positivo al coronavirus ad Ischia e trasferito all'Ospedale del Mare di Napoli con un'idroambulanza della Guardia Costiera. L'uomo, di circa 40 anni d'età, era tornato sull'isola dopo un lungo periodo trascorso aper lavoro; nei giorni scorsi aveva accusato un malessere ed era stato ricoverato presso l'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti sanitari tra cui il tampone per il covid. A seguito della positività riscontrata ne è stato quindi deciso il trasferimento presso la struttura ospedaliera in terraferma, effettuato con il mezzo nautico veloce della capitaneria di porto di Procida. «Nessun pericolo di diffusione del contagio» ha sottolineato il dottor Ciro Di Gennario, responsabile covid della ASL Napoli 2 per l'isola d'Ischia «il paziente è stato isolato sin dalla sua entrata al Rizzoli, sono stati osservate scrupolosamente tutte le procedure previste per tutelare gli altri malati ed il personale sanitario e possiamo quindi affermare che ad Ischia non c'è allarme covid»