Covid, impennata record a Marano: 45 in un giorno. «Sono quasi tutti 20enni e 30enni»

Boom di contagi a Marano: quarantacinque casi in 24 ore. Il record assoluto per la città dall'inizio della pandemia. Sono 384 i contagiati complessivi nel comune che conta poco più di 60 mila anime. Un dato che preoccupa (e non poco) i residenti e l'amministrazione comunale.

La stragrande maggioranza dei contagiati, come rilevato dall'Autorità sanitaria locale, è composta prevalentemente da 20 enni e 30 enni. Gli asintomatici sono in numero preponderante. Cinque i guariti nella giornata di oggi. Cresce il numero dei contagiati anche nel limitrofo comune di Calvizzano (12 mila abitanti), dove si registrano ad oggi circa 100 positivi.

