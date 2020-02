Coronavirus a Napoli, è allarme per due turiste cinesi: ricoverate al Cotugno, in corso i test

Due turiste cinesi sono state ricoverate questa notte per accertamenti relativi all'emergenza coronavirus. Le due turiste erano alloggiate a Napoli dal 22 gennaio scorso e sono state entrambe ricoverate all'ospedale Cotugno sebbene solo una delle due presenti sintomi che hanno destato il sospetto del contagio.

L'assistenza ospedaliera e il ricovero sono avvenuti intorno alle due di stanotte e solo per una delle cinesi è in corso il test per l'accertamento del coronavirus.

