Una donazione di 5.000 euro per sostenere la conversione del Loreto Mare in ospedale Covid 19, a Napoli. È il gesto di solidarietà messo in campo dal Comitato regionale dei Gelatieri Campani presieduto da Ferdinando Buonocore. «Dal 2013, in tutte le gelaterie di otto nazioni d'Europa, il 24 marzo si celebra il GDay, Giornata europea del gelato artigianale) - spiega Buonocore - Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, l'Artglace, Confederazione delle Associazioni dei Gelatieri Artigiani della Comunità Europea, ha invitato tutte le nazioni aderenti a sospendere tutte le manifestazioni in programma, celebrando il GDay solo virtualmente».

Alla luce di questa decisione il Comitato regionale dei Gelatieri Campani ha deciso di offrire il suo contributo a favore del Loreto Mare che inizia a essere un nodo centrale nella gestione dell'emergenza. «Un gesto - dice il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva - di grande responsabilità civica e di grande cuore che prende atto del grande sforzo messo in campo dal governatore Vincenzo De Luca». «Voglio anche ringraziare il tenete colonnello Antonio Grilletto del Comando Forze Operative Sud - conclude - che si sta spendendo in prima persona nel catalizzare attorno al nostro sforzo una rete di sostenitori che possano, anche con gesti come questo, darci una mano a vincere questa 'guerrà».

