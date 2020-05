Il Liceo musicale Boccioni-Palizzi di Napoli non si ferma e con la didattica a distanza realizza per celebrare la festa dei lavoratori un video in cui gli alunni eseguono “Carcere ‘e mare” di Claudio Mattone. Un modo per esorcizzare la quarantena in musica con parole di speranza e libertà.



