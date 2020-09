Era risultato positivo al Covid e, come altri sanitari asintomatici, si era assentato dal lavoro per isolarsi in casa fino a ieri mattina quando è stato ricoverato al Cotugno. L'aggravamento delle condizioni di salute che ha reso necessaria l'assistenza respiratoria con la somministrazione di ossigeno, riguarda un medico dell'Unità Operativa di Rianimazione del Cardarelli, inizialmente senza sintomi e ora ricoverato nel reparto di terapia Sub Intensiva dell'ospedale dell'Azienda dei Colli.

