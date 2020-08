Napoli, la Nunziatella torna in classe ai tempi del covid: test rapidi e turni a mensa

LEGGI ANCHE

Test rapidi per gli allievi, orari scaglionati, tre turni per mangiare a mensa. Gli allievi delle scuole militari dell'Esercito, la Nunziatella di Napoli e la Teulié di Milano, si preparano al rientro in classe ai tempi dell'emergenza Covid. Già da lunedì gli allievi rientreranno negli istituti per riprendere possesso delle camerate e prepararsi all'inizio dell'anno scolastico fissato per il 14 settembre.Le scuole militari dell'Esercito hanno già predisposto l'occorrente e le misure per la prevenzione e contro i rischi contagi per il personale e gli allievi che, a differenza della maggior parte dei loro coetanei liceali, condividono non solo il percorso di studi ma anche gli alloggi e la vita quotidiana. Mascherine, guanti, disinfettanti, ma anche misure ad hoc precauzionali: ci saranno orari scaglionati per le classi in modo da ridurre potenziali assembramenti, allo stesso modo invece di mangiare a mensa tutti insieme, saranno previste tre diverse turnazioni.