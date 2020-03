Coronavirus a Napoli, i positivi sono 421: 53 asintomatici, ​i morti restano 25

Ad oggi nella città di Napoli i positivi al Covid-19 sono 421. Il dato, fornito dal Comune di Napoli, registra un incremento di 5 unità rispetto alla giornata di ieri. Stabile a 53 il numero degli asintomatici.





I ricoverati in ospedale sono 115 (+3) ma resta fermo a 12 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Sono 279 (+2) i cittadini posti in isolamento a casa. Stazionario a 67 il numero dei guariti così come quello dei deceduti che restano 25.

Ultimo aggiornamento: 16:45

